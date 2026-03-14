До дни времето рязко се преобръща, студът се завръща
След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще е слаб от североизток.
Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 12° и 17°, по-ниски по Черноморието.
През следващите дни ще има значителна облачност. Във вторник на места в Западна България ще има слаби валежи от дъжд, а в сряда и четвъртък и на изток ще има изолирани слаби валежи от дъжд, в планинските райони - и от сняг.
Вятърът от североизток ще се усили, дневните температури ще се понижават и след сряда максималните в по-голямата част от страната ще бъдат около и под 10°.
