Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Депутатите приха доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието.

В същото време задължи правителството да изготви финансов, експертен и административен анализ на ефективността на предложенията и препоръките в него, както и план за действие.

Планът и анализът трябва да са обратно в парламента до три месеца.

Решението беше прието със 167 гласа "За", а "против" бяха трима.