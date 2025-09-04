ЗАРЕЖДАНЕ...
До три месеца правителството трябва да представи в парламента план за справяне с водната криза
© Булфото
В същото време задължи правителството да изготви финансов, експертен и административен анализ на ефективността на предложенията и препоръките в него, както и план за действие.
Планът и анализът трябва да са обратно в парламента до три месеца.
Решението беше прието със 167 гласа "За", а "против" бяха трима.
