Добавят спомагателен кораб към противоминната група в Черно море

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на РМС № 380 от 31.05.2024 г. за разрешаване участието на военни кораби и военнослужещи от състава на въоръжените сили на Република България в операцията на Противоминната военноморска група в Черно море (Mine Countermeasures Task Group Black Sea - MCM Black Sea).



Промяната е свързана c добавянето на спомагателен кораб, като тип плавателно средство, което не променя общия брой на военните кораби, за участие в дейностите на Противоминната военноморска група в Черно море.



Увеличава се броят на участниците от Въоръжените сили на Република България, назначавани на длъжности в състава на Противоминната военноморска група в Черно море от до 10 на до 15 военнослужещи.



Министерският съвет прие също така решение за разрешаване участието на до 10 (десет) военнослужещи от състава на Националния мобилен модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в операцията на НАТО за подпомагане на Украйна в областта на сигурността и подготовката (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU).



Участието на военнослужещи от състава на националния мобилен модул в мисията на НАТО съответства на стремежа на страната ни да изпълнява поетите ангажименти за принос към колективната сигурност на съюзниците. Допълнително, това ще доведе до придобиването на опит от личния състав, необходим за бъдещото изграждане и доразвиване на способности в сферата на военните комуникации.