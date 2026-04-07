Изплащането на пенсиите за април чрез пощенските станции ще започне днес и ще завърши на 20 април, съобщи НОИ. Преводите на сумите за априлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

Заедно с пенсионните плащания за април 2026 г. ще бъдат изплатени и великденските добавки към пенсиите на най-нуждаещите се пенсионери. Според решението на Министерския съвет по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Общо 1 606 000 български пенсионери ще бъдат подкрепени с т. нар. великденски надбавки.