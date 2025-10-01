На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявяви, считано от 1 октомври 2025 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 1.81 на сто. Това е минимално понижение, сравнение със септември когато ОЛП беше 1.82 на сто, пише "Фокус"."Фокус" припомня, че основният лихвен процент в България се прилага при изчисляването на годишната лихва по задължения.Размерът на основния лихвен процент е в сила първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася.