Добра възможност за учениците!
"Това е програма на живи класни стаи. Тя цели образование и опознаване на културно-историческото богатство на България“, отбеляза Михалевска. По думите ѝ съвременните хора имат различно мислене и интерактивно обучение може да задържи вниманието им.
До момента учениците от българските и от неделните училища имат възможност да опознават исторически и културни паметници, музеи и природни забележителности в рамките на Националната програма "България-образователни маршрути“. Около 40 000 деца са участвали в програмата, която се реализира от 2023 г.
Образователните маршрути включват обекти по тематични направления: история и археология; география и икономика; природни науки и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти.
