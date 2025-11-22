Думите "Надежда" и "Вяра" имат особено значение, когато човек ги чуе от млади жени, извървели дълъг път и преборили се най-тежката диагноза на съвремието ни, а именно рака.В Денят на християнското семейство Габриела Чолакова и Светла Стефанова гостуваха на екипа на, за да разкажат повече за съвместната си благотворителна инициатива, с която ще зарадват децата от детската онкохемалотогия в Пловдив към УМБАЛ "Св. Георги" на 16 декември 2025 година.Светла започва кампанията "Мисия: Снежанка" през 2017 година. Самата тя постъпва в детското отделение едва на 8-годишна възраст."Животът ме срещна с болестта рак и онкохематологичното отделение през 2011 година. Диагнозата - остра лимфобластна левкемия. С доста дълго лечение, успешно преминах през болестта и започнах моята кампания през 2017 година.По време на моето лечение имаше хора, които ни посещаваха и ни даряваха надежда, окуражаваха ни и ни казваха, че колкото и да е тежко състоянието ни, не трябва да се предаваме. Това ми даде идея и да продължа да давам надежда.", споделя Светла.В началото на 20-те си години Габи чува дигнозата Хочкинов лимфом /рак на лимфната система/. Въпреки ремисията, болестта се връща повторно, но Габи не се отказва и преминава през химиотерапия и трансплантация на стволови клетки."Вече две години не се лекувам и благодаря всеки ден. Моята мисия е да давам на хората вяра. Аз вярвах. Това е най-значимата дума. Искам тази кампания да достигне до повече хора и да говорим по темата, за да може хората да приемат, че болестта не е нещо срамно. Искам да излезем от стереотипа, че хората, болни от рак, сме отписани, че предстои краят на живота ни. Това е лечимо заболяване", категорична е тя.Приятелка на Габи всъщност е причината днес със Светла да имат обща кауза. Младите жени с радост споделят, че желаещите да зарадват децата с всеки изминал ден стават все повече. Администрацията на район "Северен", както и всички детски градини и училища в района, СУ "Цар Симеон Велики", ОУ “Душо Хаджидеков", ОУ "Васил Левски" са само част от тези, които са решили да помагат.Всеки може да се присъедини към каузата на Габи и Светла до 12 декември, като изпрати книжка, лакомство или подарък, който ще зарадва някои малък "герой". В кметството на район "Северен" също могат да бъдат оставени дарения.Момичетата обмислят да раздадат подаръци и в другите две онкохематологични отделения в страната - в София и Варна, но това ще се случи след събитието в Пловдив."Ще отрупаме отделенията с подаръци. Децата често са по-силни от възрастните пациенти", допълват те.От своя страна Светла призова хората да помагат не само на празниците, а винаги, когато имат възможност."Във всяко едно населено място има благотворителни базари. Трябва да им помагаме, за да не се чувства никой изолиран заради това, че животът им е дал изпитание".На 13 декември в град Карлово ще се проведе благотворителен базар и концерт в помощ на нуждаещи се. Дни преди събитието в детската онкохематология фондация "Вярвай", на която Габи е основател, ще открие изложба и благотворителен базар в хотел DoubleTree by Hilton.Там ще се проведе самостоятелната изложба на Николас Стоичков. Момчето, преборило рака, сбъдва мечтата си за собствена изложба.Средствата от благотворителния базар ще бъдат насочени към създаването на Център "Академия за талантливи герои“. Пространство за деца и млади хора, преминаващи или преминали през онкологични заболявания, както и за техните семейства.Габи и Светла са категорични, че духовната подкрепа и менталното здраве са половината от излекуването от болестта. С нетърпение двете очакват срещата си с малките големи герои.