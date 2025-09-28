Доброто е около нас и често се проявява в най-неочаквани моменти. Това беше доказано от един сърдечен коментар във Facebook, в който потребителка благодари на случаен минувач за безвъзмездната помощ.Силвия Маринова, автор на публикацията, разказва, че тя и децата й са претърпели пътнотранспортно произшествие. Докато са чакали пристигането на екип на КАТ, непознат човек им донесъл вода и храна. Жената не споменава името му, което подсказва, че не знае самоличността на човека."Искрено искам да Благодаря на човека, който ни донесе вода и брусkети. Слеg kamo buдя, че с децата сме претърпяли ПТП и сме седнали до колатa gokamo чакаме КАТ. Искрено и Сърдечно БЛАГОДАРЯ на този господин. Днеска показахте че има останали Хора със Сърце и Душа. Нека Господ бъде винаги с вас. Бъдете Здрав ... Искрено ви Благодаря и ви прегръщам".