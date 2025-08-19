Стартира нова система за управление на имунизации. Новината съобщи в сутрешния блок на БНТ главният държавен инспектор доц. Ангел Кунчев.Той обясни, че лекарите отдавна работят с компютри и са свикнали с това. По думите му, заради това, ако има проблеми, те ще бъдат изчистени за два-три месеца.Доц. Кунчев съобщи също, че се проверява качеството на водата в Плевен и района.Относно морска вода, здравният инспектор заяви, че наистина всичко е прекрасно и напомни, че чистотата е видима."Има малко завишение на болни от ентеровируси, на COVID, но нищо страшно", призна той.