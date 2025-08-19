ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Ангел Кунчев съобщи важна новина
Той обясни, че лекарите отдавна работят с компютри и са свикнали с това. По думите му, заради това, ако има проблеми, те ще бъдат изчистени за два-три месеца.
Доц. Кунчев съобщи също, че се проверява качеството на водата в Плевен и района.
Относно морска вода, здравният инспектор заяви, че наистина всичко е прекрасно и напомни, че чистотата е видима.
"Има малко завишение на болни от ентеровируси, на COVID, но нищо страшно", призна той.
