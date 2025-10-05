ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Аврамов: Имената на българския лев, на румънските леи и на албанските леки идват от лъва
© bgonair
В ефира той разказа историята на българските пари.
"Имената на българския лев, на румънските леи и на албанските леки идват от лъва. Няма спорове тук", категоричен бе икономистът.
"Преди Освобождението църковните общини са секли пари, но когато руските войски се оттеглят през 1977 година, в България са циркулирали освен османски пари, руски рубли и копейки, германски талери, италиански дукати, австрийски кройцери и малко сръбски динари. Този период е продължил не по-вече от 3-4 години. През 1881 година, само 2 години след основаването на Българска народна банка, първите български монети са отсечени вече от БНБ", разказа доц. Аврамов пред Bulgaria ON AIR.
В голяма част от историята си българската валута е била фиксирана към чужда: "Когато не е била прикрепена, България е била в изключително лошо финансово състояние, а през 1997 година фалира", посочи още икономистът.
И заключи - парите са ценни днес, не се знае какво ще стане в бъдеще.
"Затова е добре наистина да си носим новите дрехи и да не се лишаваме от обикновени нужди", каза още Доц. Йосиф Аврамов.
Още от категорията
/
Доц. Димитров за "Елените": Начинът, по който е усвоено това пространство, е комбинация между алчност и глупост
20:17
Проф. Зафиров за стената от дронове на ЕС: Tрябва да започне бързо да се изгражда, но няма край в нейното изграждане
19:45
Проф. Кантарджиев: Започва като инфекция на гърлото. Ако не вземеш мерки веднага, след няколко дена засяга белия дроб и чакай усложнения
19:17
Здравко Василев: Случващото се е недопустимо. Време за мораториум срещу строителството по Черноморието
19:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.