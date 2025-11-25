Наталия Киселова.
Според доц. Цеков казусът с Наталия Киселова е ясен - отхвърлянето на референдума е било "правилно политическо решение, облечено в погрешна, неправилна процедурна форма".
Киселова за върнатия референдум за еврото: Отново бих постъпила по същия начин
"Председателят на парламента не може да изземва функции на Народното събрание като представителен орган, тоест да се произнася от негово име", категоричен беше Цеков. Той добави, че по случая няма как да се търси вина или наказание за Наталия Киселова, но тя "ще си носи това обяснение със себе си, че в този конкретен исторически момент е постъпила по този начин, нарушавайки Конституцията".
Колкото до намерението на "Възраждане" да внесе отново искане за референдум, доц. Цеков беше категоричен, че подобен ход е юридически недопустим.
"Тук няма място Конституционният съд. Идеята, че може да има референдум за еврото след 2005 г., след присъединителния договор, след конституционната промяна, която приехме, подобен референдум на такава тема е недопустим. Не защото не е имало време, а защото е противоконституционен", заяви експертът.
Той се позова на предходно решение на Конституционния съд, което вече е дало ясни аргументи по темата. Според него държавата и нейните институции, включително Народното събрание, стоят зад историческия избор на българския народ за членство в ЕС, който е бил консенсусен.
"Никоя група граждани, колкото и да е голяма тя - 4, 40, 400 хиляди - не може да си присвоява народния суверенитет и да говори от името на народа. А институциите, в частност Народното събрание, са онзи фактор, който има монопол върху това дали да се провеждат или не национални референдуми. Това е преценката на НС, с оглед не само на правния ред, но и на стратегическите интереси", заключи доц. Цеков.
Доц. Борислав Цеков: Всеки нов опит за референдум за еврото е противоконституционен и обречен
