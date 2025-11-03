Доц. Даниел Смилов: Президентските избори ще бъдат решаващи за посоката, по който ще тръгне страната, но истинската надпреваря все още не е започнала
© Фокус
"Аз съм част от тази инициатива, чиято задача е да подкрепим с каквото можем излъчването на кандидат, който защитава два вида позиции: едните са силно антикорупционни – не приемаме завладяването на страната и обещаваме да се позиционира ясно срещу това. И другото е с ясна проевропейска ориентация, която включва и позиция по отношение на Украйна и на НАТО.“
Според анализатора истинската надпреваря за президентството все още не е започнала, като по думите му реалните кандидати ще бъдат излъчени вероятно към пролетта на 2026 година. В момента в различните политически партии тече подготовката на процеса.
"Най-важно е за какво ще бъдат тези избори – те са за генералната посока страната. И хората трябва да мислят по тези две линии: каква България искат да видят, дали България е европейска, интегрирана и дали Европа е силна, солидарна и консолидирана. България трябва да работи точно за такава политика. И другото е въпросът с корупцията, и този въпрос не бива да се подценява,“ завърши доц. Смилов.
Още по темата
/
Асен Василев: Искаме да излъчим кандидатура на президентските избори, която да бие кандидатурата на ГЕРБ
05.09
Анализатори за президентските избори: Вече би трябвало да сме в кампания, балотажът може да е между кандидата на ГЕРБ и този на Пеевски
06.08
Зафиров намекна: Името на Илияна Йотова е едно от възможните за номинация на "БСП – Обединена левица" за президентските избори
02.08
Анализатор: Президентът Радев се опитва да тормози българите с измислени протести и да вдига напрежението, ще го прави до изборите
02.07
Иван Костов: Трябва ни политически кандидат за президент. Ще понесем тежък удар, ако отново имаме държавен глава като Радев
16.06
Още от категорията
/
Домбровскис: Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС
15:47
Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони, вече 800 училища са предпиели мерките по свое решение
15:28
Запрянов: Това, което извършва Българската армия преди 140 години, е исторически впечатляващо, защото го прави изключително с национални средства
12:56
Proto Thema: "Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
11:18
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.