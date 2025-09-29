ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Димитър Кючуков: Един от всеки трима души, които преждевременно са загубили живота си, са имали кардиологичен проблем
© NOVA
"Такива заболявания вече ангажират и здравето на хора, които са на възраст около 30 – 40 години. В България очакваната продължителна възраст е доста по-малка, отколкото в други страни – но въпреки това процентът, заболели от сърдечни болести, е горе-долу еднакъв за цяла Европа", каза специалистът. По думите му страната има добре осигурен достъп за лечение на кардиологични заболявания до пациентите, въпреки че е налице забавяне в превенцията.
"Световният ден на сърцето е международна кампания, която цели да се покаже на хората колко е важна превенцията. Един от всеки трима души, които преждевременно са загубили живота си, са имали кардиологичен проблем, така че това е и целта на кампанията – да подпомогнем и превенцията, защото това се отразява и на пациентите – при всички заболявания има подмладяване на пациентите", каза още доц. Кючоков .
В рамките на кампанията специалисти ще посетят и училища в страната, като целта е да се даде нужната информация на младежите, така че да се образуват необходимите здравни навици.
Като основни съвети за поддържане на добро здраве, кардиологът посочи спорта, здравословната диета и преживяването на положителни емоции, както и редовните прегледи на сърцето.
