Доц. Филип Филипов за труса в Турция: Със сигурност ще има по-силни земетресения
Епицентърът на земетресението е бил на 62 км югоизточно от Балъкесир, Западна Турция. "При такъв магнитуд, малко вероятно е да има сериозни разрушения и жертви. Сградите в този район са от стоманобетон или камък. Тези материали могат да получат въздействие при магнитуд над 6 по Рихтер при резонанс между честотите на външното въздействие и честотите на конструкцията и при по-голяма продължителност“, обясни доц. Филипов.
Нормативната база, касаеща строителството в България, е многократно променяна през последните 30 години и според специалиста е добра. "Материалите, които се използват, са съобразени с българския държавен стандарт. Има материали, които са внос от Турция – цимент и арматури, които не отговарят на тези стандарти, но строителството е доста по-добро в сравнение с останалите балкански държави. Трябва да се счита, че България има най-добра инфраструктура по отношение на земетресенията от целия Балкански полуостров“, заяви доц. Филипов.
Специалистът по системи за ранно предупреждение обясни, че при определени условия биоиндикатори, каквито са кучетата например, могат да дадат индикации за предстоящи земетресения. "Ние забелязахме още в неделя през нощта, че кучетата, които наблюдаваме, изведнъж станаха много особени. Разликата между спокойното поведение на кучето и това, което изведнъж става през нощта и иска да излезе навън, е сигурен признак, че ще се случи сеизмично събитие. И то наистина се случи. 24 часа предварително ние знаехме, че в близък район предстои такова – като по учебник. Кучето усеща, когато е в апартамент“, допълни той.
Методът дава резултат, но са необходими допълнителни научни изследвания, добави доц. Филипов.
