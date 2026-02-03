Андрей Гюров е възможният избор за служебен премиер, ако искаме да се успокои общественото мнение. Той е и извън властовото поле на Борисов и Пеевски. Но крайното решение е на президента. Около тази теза се обединиха социологът Кольо Колев, медийният експерт доц. Георги Лозанов и политическият анализатор Георги Харизанов.
Според Харизанов все "повече и по-видни са очакванията и предположенията, че държавният глава ще се довери на Андрей Гюров". "Но на кого ще се довери г-жа Йотова, ще разберем от самата нея и така е редно. Оттам нататък всеки може да прави предположения въз основа на лични или политически симпатии. Но според мен, за да се отговори на исканията и очакванията на протестите от края на миналата година - изборът е г-н Гюров. Но от гледна точна на политически опит, на биография – политическа и професионална, очевидният избор е Димитър Главчев", заяви той пред NOVA.
По думите на Колев "при наличието на "домова книга" друго екстравагантно и дори по-разширено решение за премиер - изглежда меко казано странно". "Изборът е ограничен и според мен всичко това е безумие, което е скрепено със закон и трябва да се съобразим с него. Напълно се солидаризирам с казаното от г-н Харозанов. За да се успокои донякъде общественото мнение - може би трябва да е Гюров. Ако става въпрос за професионални качества - може би някой от другите. Но повтарям, че изборът не е особено голям", припомни той.
Лозанов обаче изрази мнение, че "наличието на "домова книга" не е нещо лошо". "Това дава двоен код на властта. Преди президентът избираше който си иска. Сега има наслагване на друга власт -което е важно, за може президентът да е ограничаван в отделни моменти, когато може да стане едноличен началник на държавата. Поддържането на разделението на властите в държавата е трудна работа", припомни той.
И изтъкна, че единственият човек, който е извън властовото поле, което излъчват Борисов и Пеевски, е Гюров, което е добре. "Защото човекът, който има опит в тяхното властово поле е Главчев, върху който вече тежи сянката на вече компрометирани избори от гледна точка на Конституционния съд. Затова е хубаво да е някой, който е избран извън това властово поле. Което опира до състезание с един кон - Андрей Гюров", подчерта доцентът.
Тримата експерти коментираха и въпроса къде се позиционира Румен Радев на политическата сцена след интервщто, което даде в края на миналата седмица.
По думите на Колев очевидно е, че Радев се опитва да държи позиция, която според него е правилна: "Да, европейци сме, но това не означава, че нямаме собствени национални интереси. Да, членове сме на НАТО, но не сме ястреби". Това е позиция, която според мен ще му носи печалба".
Лозанов изрази мнение, че "Радев иска да е българкият Орбан". "Според мен той ще се бори за три типа вот. Първият е евроскептичният. Вторият е наказателният - вотът, който в момента е много силен, и е резултат от прекаляванията на предишното управление. Третият е така нареченият опортюнистичен вот - да вървиш след победителите. А Румен Радев вече е представян като победител. Самото му интервю по националната телевизия го прожектира в този формат - победителят сяда и говори как ще се прави правителство".
Според Харизанов - за да е вярно което и да е от тези съждения, трябва да се излъчи правителство. "Засега няма затворени врати. Трябва да минат изборите, избирателят да се произнесе кой с каква тежест ще присъства в следващия парламент. Реализмът предполага, че когато се търси широка подкрепа, не можем да очакваме ясно позициониране по всички въпроси предварително - включително за партньорства и външнополитическа ориентация".
