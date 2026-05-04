Очаквам увеличение на цените, очаквам доста неблагоприятни процеси, очаквам непопулярни мерки, които ще предприеме новото правителство – т.е. това са камъни, които бяха прехвърлени в неговата градина. Това каза в предаването "Метроном" с водещ Цоня Събчева на Радио ФОКУС доц. Григор Сарийски.

"При положение че се увеличава цената на суровината на входа на производството на горива, няма как да не се увеличи и цената на крайния продукт. В това производство, от една страна, имате компонента "цена на суровината“ – видяхме, че цената на петрола на световните борси се закрепи значително над 100 долара. На второ място имате енергия, която също постоянно поскъпва, тъй като нейното производство е свързано с горивата до голяма степен. И на трето място имате заплати, които също нарастват с доста високи темпове – в началото на годината имаме ръст от порядъка на 11–12%. Така че при положение, че всеки един от компонентите, отговорни за производството на крайния продукт, увеличава своята цена, няма как да получите различна картина, освен увеличение и на крайната цена“, каза той.

По думите му цените в България се "натискат“.

"Ако се направи сравнение, да речем, между нашите цени и тези, които виждаме в Америка – при положение че Америка е голям производител на петрол – темповете при нас се забавят значително. Напълно е възможно да видим ускоряване; склонен съм да приема тезата, че цените са потискани дълго време с идеята, че това е "горещ картоф“, който ще бъде прехвърлен към следващото правителство“, коментира той.

"Според мен оттеглянето на предишното правителство беше доста бързо и имаше напоително отразяване медиите. От тази гледна точка бих казал, че правителството е било "на един акъл“ с протестиращите, защото прекалено лесно се оттегли. Единственият разумен мотив, който мога да видя за това единомислие между протестиращите и бившето правителство, са именно процесите, които в момента ще започнат да гърмят като скрити бомби“, коментира още доц. Сарийски.