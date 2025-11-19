Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искания от президента референдум отваря пътя за парламентарно разглеждане на този въпрос
Решението на Конституционния съд е тълкувателно, отбеляза той. То коментира факта, че едноличните действия на председателя на Народното събрание са противоконституционни.
"Решението определя конкретно правомощията по отношение на предложения за провеждане на референдум. Т.е. всички предложения за провеждане на референдум следва да стават със съответното решение на Народното събрание“, поясни проф. Орманджиев.
Решението на Конституционния съд има ретроактивно действие.
"Т.е. то дава тълкуване на Конституцията от момента, в който самата Конституция е приета. Чисто юридически това означава и дава възможност президентът да направи искане за провеждане на референдум“, обясни конституционалистът.
По това искане следва да има произнасяне от страна на Народното събрание.
"Искането следва да бъде администрирано, т.е. внесено по комисии и съответно да се изготви проект за решение. Важното в случая е да има произнасяне от страна на Народното събрание“, подчерта доц. Орманджиев.
Според него не се очаква санкция за председателя на Народното събрание, взел решението за отказ на президентското искане.
