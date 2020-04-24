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Äîö. Êóí÷åâ: Êîðîíàâèðóñúò âå÷å å íàâñÿêúäå, äàíî íå ïðîïèëååì âñè÷êî
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 22:34 / 24.04.2020Êîìåíòàðè (5)151
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Îãíèùàòà íà çàðàçàòà ñ êîðîíàâèðóñ ùå áúäàò çàòâîðåíè, íåçàâèñèìî êîëêî å íàïðåäíàëà çàðàçàòà. Òîâà óâåðè â ïðåäàâàíåòî "Ïàíîðàìà" ïî ÁÍÒ äîö. ä-ð Àíãåë Êóí÷åâ. Ñàìî ÷å ïðåç òîâà âðåìå ùå âúçíèêíàò íîâè, äîïúëíè òîé.

"Íèêîé íå ñè ïðàâè èëþçèÿ, ÷å ñ êàêâèòî è äà å ìåðêè ùå ñïðå åäíà âúçäóøíî-êàïêîâà èíôåêöèÿ. Òîâà êîåòî ïðàâèì å äà äúðæèì çàðàçàòà ïîä êîíòðîë è äà íÿìà îñòúð ïèê. Ìíîãî ùå áúäå æàëêî, àêî ñåãà íå óñòîèì. È íà ìåí ìè ñå èñêà äà èçëÿçà íà çåëåíî, íî íå áèâà. Îáìèñëÿìå äà îòâîðèì ïàðêîâåòå è ïëàíèíàòà, àêî ñïàçâàìå ïðàâèëàòà.", êàçà îùå ä-ð Êóí÷åâ.

"Äàíî íå ïðîïèëååì âñè÷êî. Ùå âè äàì ïðèìåð - åäíà îò êúùèòå íà ìîðåòî ïðåç ïðàçíèöèòå ñå áåøå ñúáðàëà êîìïàíèÿ îò 26 ÷îâåêà. Òîâà å áåçîòãîâîðíî", êîìåíòèðà òîé.

"Âåðîÿòíî ïúðâàòà ñòúïêà çà îáëåê÷àâàíå íà ìåðêèòå ñðåùó êîðîíàâèðóñà ùå áúäå îòâàðÿíå íà ïàðêîâåòå è Âèòîøà. Òîâà ùå ñòàíå, àêî õîðàòà ñïàçâàò ïðàâèëàòà", óòî÷íè ä-ð Êóí÷åâ.

Ñïîðåä íåãî â ìîìåíòà ìåðêèòå, êîèòî äúðæàò ñòðîãî ãðàíèöèòå, çàïî÷âàò äà ñòàâàò áåçñìèñëåíè.

"Îò êîãî ñå ïàçèì, êúäå íÿìà âèðóñ? Â Ãúðöèÿ, Òóðöèÿ, Áúëãàðèÿ, Ðóìúíèÿ? Òîâà òîòàëíî çàòâàðÿíå íà ãðàíèöèòå âå÷å ñå îáåçñìèñëè, òî èìàøå ñìèñúë, êîãàòî âñÿêà åäíà èíôåêöèÿ áåøå âíîñíà. Íà òîçè åòàï, ìîæå áè ñëåä ñåäìèöà-äâå ùå ñå îáåçñìèñëÿò è òåçè ìåðêè".



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2672
24.04.2020 Áàíêè çàïî÷âàò äà îòïóñêàò áåçëèõâåíè çàåìè çà õîðà, çàãóáèëè ðàáîòàòà ñè çàðàäè êîðîíàâèðóñà
24.04.2020 Òîìèñëàâ Äîí÷åâ: Áúëãàðñêîòî îáùåñòâî è èêîíîìèêà íå ìîãàò äà îñòàíàò áåçêðàéíî äúëãî â êàðàíòèíåí ðåæèì
24.04.2020 ÎÎÍ: Ñòðàíè ñå âúçïîëçâàò îò êîðîíàâèðóñà, çà äà íàêàðàò ìåäèèòå äà
çàìúë÷àò
24.04.2020 Öÿë ñâÿò ñå ïîäèãðàâà íà áåçóìíîòî ïðåäëîæåíèå íà Äîíàëä Òðúìï
24.04.2020 Ìåðêåë: Íèå íå ñìå â êðàÿ íà ïàíäåìèÿòà, à â ñàìîòî ѝ íà÷àëî
24.04.2020 Áëèçî 9000 äóøè ñà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â ñòðàíàòà ñ íàé-ëèáåðàëíè ìåðêè â Åâðîïà
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Ñòðàííî ïîñëàíèå ñå ïîÿâè íàä àâòîïîäëåç âúâ Âàðíà
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Ñòîÿí Ïàñåâ: Îáìèñëÿìå îòâàðÿíå íà ïàðêîâåòå îò ñëåäâàùàòà ñåäìèöà
14:01 / 23.04.2020
Íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà, 1081 ñà áîëíèòå â ñòðàíàòà
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