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|Äîö. Êóí÷åâ: Êîðîíàâèðóñúò âå÷å å íàâñÿêúäå, äàíî íå ïðîïèëååì âñè÷êî
"Íèêîé íå ñè ïðàâè èëþçèÿ, ÷å ñ êàêâèòî è äà å ìåðêè ùå ñïðå åäíà âúçäóøíî-êàïêîâà èíôåêöèÿ. Òîâà êîåòî ïðàâèì å äà äúðæèì çàðàçàòà ïîä êîíòðîë è äà íÿìà îñòúð ïèê. Ìíîãî ùå áúäå æàëêî, àêî ñåãà íå óñòîèì. È íà ìåí ìè ñå èñêà äà èçëÿçà íà çåëåíî, íî íå áèâà. Îáìèñëÿìå äà îòâîðèì ïàðêîâåòå è ïëàíèíàòà, àêî ñïàçâàìå ïðàâèëàòà.", êàçà îùå ä-ð Êóí÷åâ.
"Äàíî íå ïðîïèëååì âñè÷êî. Ùå âè äàì ïðèìåð - åäíà îò êúùèòå íà ìîðåòî ïðåç ïðàçíèöèòå ñå áåøå ñúáðàëà êîìïàíèÿ îò 26 ÷îâåêà. Òîâà å áåçîòãîâîðíî", êîìåíòèðà òîé.
"Âåðîÿòíî ïúðâàòà ñòúïêà çà îáëåê÷àâàíå íà ìåðêèòå ñðåùó êîðîíàâèðóñà ùå áúäå îòâàðÿíå íà ïàðêîâåòå è Âèòîøà. Òîâà ùå ñòàíå, àêî õîðàòà ñïàçâàò ïðàâèëàòà", óòî÷íè ä-ð Êóí÷åâ.
Ñïîðåä íåãî â ìîìåíòà ìåðêèòå, êîèòî äúðæàò ñòðîãî ãðàíèöèòå, çàïî÷âàò äà ñòàâàò áåçñìèñëåíè.
"Îò êîãî ñå ïàçèì, êúäå íÿìà âèðóñ? Â Ãúðöèÿ, Òóðöèÿ, Áúëãàðèÿ, Ðóìúíèÿ? Òîâà òîòàëíî çàòâàðÿíå íà ãðàíèöèòå âå÷å ñå îáåçñìèñëè, òî èìàøå ñìèñúë, êîãàòî âñÿêà åäíà èíôåêöèÿ áåøå âíîñíà. Íà òîçè åòàï, ìîæå áè ñëåä ñåäìèöà-äâå ùå ñå îáåçñìèñëÿò è òåçè ìåðêè".
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñòðàííî ïîñëàíèå ñå ïîÿâè íàä àâòîïîäëåç âúâ Âàðíà
10:26 / 23.04.2020
Ñòîÿí Ïàñåâ: Îáìèñëÿìå îòâàðÿíå íà ïàðêîâåòå îò ñëåäâàùàòà ñåäìèöà
14:01 / 23.04.2020
Íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà, 1081 ñà áîëíèòå â ñòðàíàòà
08:36 / 23.04.2020
Ó÷åíèöè îò Âàðíà ïèøàò äî ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî
16:48 / 22.04.2020
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