Доц. Кунчев: Намираме се в навечерието на пика на грипа
Той посочи, че тази година е имало силен интерес към ваксините – почти 95% от дозите, предоставени на общопрактикуващите лекари, като е имало търсене и на свободния пазар, особено на назалната.
"Ваксина може да направим когато решим, но ефектът няма да е еднакъв. Поради това, че има масова циркулация вече на вируса, е възможно след като поставим дозата, да се срещнем с вируса и да се разболеем. Някои ще си помислят, че ваксината го е предизвикала, други – че няма ефект от нея. Нито едното е вярно, нито другото. Все пак инкубациннният период на грипа е от няколко часа до 1-2 дни, затова не мога да гарантирам, че ако сега си направите имунизация, няма да се срещнете веднага след това с вируса, защото е необходимо време да се изгради имунитет – 21 дни. Затова е най-добре ваксината да се поставя октомври, ноември и дори средата на декември, за да има време организмът да изгради имунитет", обясни още Кунчев.
Експертът каза, че тестването при разболяване помага за диагностиката, но когато вече е започнала епидемията от грип данните сочат, че този вирус успява да надделее над другите.
