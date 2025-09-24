ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Кунчев: Ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Той обясни, че държавата е осигурила около 50 000 дози ваксини за желаещите, като препоръката е такива да си сложат основно хората с хронични заболявания.
"Аз лично ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID засега. Най-важното е рисковите групи да се консултират с личния си лекар“, уточни Кунчев.
По отношение на новата задължителна ваксина срещу варицела, Кунчев обясни, че здравното министерство подготвя включването на препарата в имунизационния календар още от догодина. Това ще осигури безплатна защита за всички деца и ще изравни българския календар с този на най-развитите държави.
"При бюджет от 9 милиарда лева за здравеопазване няма причина да не се отделят 20–30 милиона за детските ваксини. Ваксината е доказано ефективна и предпазва от усложнения като херпес зостер, който може да се появи години след преболедуване,“ подчерта пред bTV Кунчев.
Рисковете от водния режим
Според експерта, макар в редица райони като Плевен, Брезник и Хасково да има воден режим и отклонения в качеството на водата, опасност за здравето няма. "Контролът е строг – пробите се вземат директно от чешмите на потребителите. При отклонения незабавно се спира употребата на водата за пиене и готвене,“ увери Кунчев.
По думите му при повишена мътност или наличие на арсен и манган – ВиК е длъжно да осигури водоноски и алтернативни източници за детски градини и ясли. "Най-опасното е това, което не виждате, но нормите са толкова консервативни, че реалният риск е минимален,“ поясни здравният инспектор.
Той препоръча след всяко пускане на водата да се изчакват няколко минути, докато утайките в тръбите бъдат изчистени.
Опасен ли е парацетамолът?
Кунчев коментира и разпространените от американския президент Доналд Тръмп твърдения, че парацетамолът, използван по време на бременност, води до аутизъм.
"Няма научни доказателства за такава връзка. Световната здравна организация и водещи научни институции са категорични, че това е фалшива новина,“ заяви той и призова родителите да се доверяват на проверени източници.
Той коментира, че статистиката се използва неправилно и се манипулират фактите.
