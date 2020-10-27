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|Äîö. Êóí÷åâ: Ùå çàòâîðèì äúðæàâàòà, àêî êàðàíòèíèðàìå âñè÷êè óïðàâíèöè
Òîâà êîìåíòèðà â ïîíåäåëíèê ïðåä "Ñâîáîäíà Åâðîïà" ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð Àíãåë Êóí÷åâ. Ïîâîä å ñêàíäàëúò ñúñ ñâàëåíàòà êàðàíòèíà íà ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ è íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ, ñëåä êàòî è äâàìàòà áÿõà ïîñî÷åíè êàòî êîíòàêòíè ëèöà íà çàðàçåíè, à âïîñëåäñòâèå Áîðèñîâ ñúùî äàäå ïîëîæèòåëåí òåñò. Ïðåêðàòÿâàíåòî íà ñàìîèçîëàöèÿòà èì áåøå ïîòâúðäåíî îò ñòîëè÷íàòà ÐÇÈ, êàòî ñïîðåä äèðåêòîðà é Äàí÷î Ïåí÷åâ èìà èçêëþ÷åíèÿ çà õîðà íà òàêèâà ïîçèöèè. Çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî îáà÷å ãî îïðîâåðãà, ÷å ïðàâèëàòà âàæàò çà âñè÷êè, à Ïåí÷åâ ïîäàäå îñòàâêà â ïîíåäåëíèê.
Ñïîðåä Êóí÷åâ çàïîâåäòà òðÿáâà äà áúäå ïðåöèçèðàíà, êàòî â íåÿ áúäàò îïèñàíè äëúæíîñòè èçêëþ÷åíèÿ, ïðè êîèòî ùå áúäå âúçìîæíî èçîëàöèÿòà äà áúäå îòìåíåíà. "Ñåãà àç ñúì â êàðàíòèíà, ïðåäñòàâåòå ñè, ÷å çàòâîðèì öÿëîòî çäðàâíî ìèíèñòåðñòâî, çàùîòî ìèíèñòúðúò å îáùóâàë ñ ïðåìèåðà èëè íåãîâèòå çàìåñòíèöè ñà îáùóâàëè ñ íåãî. Êîé ùå äâèæè íåùàòà", ïèòà èíñïåêòîðúò.
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Êðúñòîâèùå-óáèåö êðàé Âàðíà âå÷å å êðúãîâî
08:45 / 26.10.2020
Çàòâàðÿò íîùíèòå çàâåäåíèÿ âúâ Âàðíà îò 30 îêòîìâðè
16:40 / 26.10.2020
Íîâà çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî çà îíëàéí îáó÷åíèåòî!
10:36 / 26.10.2020
Îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè: Áîéêî Áîðèñîâ å ñ êîðîíàâèðóñ
15:44 / 25.10.2020
Ìúæ îçâåðÿ – áëúñêà è ïñóâà çàðàäè ïðåðåæäàíå íà åâòèíà áåíçèíîñòàíöèÿ
12:41 / 25.10.2020
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