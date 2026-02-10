Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората
© bTV
"Много от теориите на конспирацията, които се развиха, отидоха в грешната посока“, каза пред bTV доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР.
По думите му разследващите са наясно с механизма на извършването на престъпленията, но остава висящ проблема с мотивите.
"Това е ключовият въпрос – защо се е случило всичко това. Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората“, смята Иванов.
"Вчера тази пресконференция, вместо да прекрати до голяма степен, спекулациите и интерпретациите, тя ги засили. Взети са отделни кадри от един ден от живота на тези хора и на базата на тях да правим изводи, че са се сбогували, че след малко ще започнат да палят хижата и че ще се самоубиват, е абсурдно. Няма как да се направи такъв извод“, на мнение е доц. Милен Иванов.
Намерените тела край Околчица: Няма следи от борба и травми, различни от огнестрелните рани
15-годишното момче е било клекнало и със сплетени пръсти на двете ръце, казаха разследващите
"Всеки е човек е свободен да чете и да интерпретира, както да вярва във всяка една философия или религия. В това няма нищо престъпно. Въпросът е дали практиките излизат извън границите на нормалното и дали не се превръщат в престъпно въздействие от страна на лидерите на дадена група към последователите. Тук вече трябва да се намеси ДАНС и е трябвало да имат някъде в досиетата си ясна концепция това престъпление ли е, или нормално философско течение", каза още доцентът.
Във връзка с твърденията на близка на един от убитите, че е видяла четири джипа да се качват към хижата, преди да се случи трагедията, доц. Милен Иванов коментира, че това не е доказан факт.
Според Милена Малинова никога няма да разберем цялата истина
"Лесно може да се провери тази версия и предполагам, че разследващите ще работят. Да правим интерпретация според думите на един човек, ще ни доведе до някаква фикция, която не е рационална", смята бившият зам.-ректор на Академията на МВР.
Още по темата
/
Шкварек: У нас хиляди хора вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев
09:41
Психолог за случая "Петрохан": Когато стане нещо такова, руснаците го наричат "ефекта паяжина"
09.02
Емил Соколов за случая "Петрохан": По-големият въпрос е защо секти, които се занимават с деца и организират лагери, не се разследват
09.02
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бойно снаряжение в хижата "Петрохан", е чиста лъжа
09.02
ПП-ДБ: ДАНС и Прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на сдружението свързано със случая "Петрохан"
09.02
Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
09.02
Още от категорията
/
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
09.02
Бивш министър на МВР: За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже "на такива хора им е малко да ги убият"
09.02
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
07.02
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
06.02
Божанов за записите от козметични салони и АГ кабинетите: Председателят на КЗЛД още учи какво е "бисквитка"
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Записи, снимки и нови скандални разкрития: Какво ново научихме за...
21:58 / 09.02.2026
Бъдете внимателни! Силният снеговалеж на АМ "Тракия" продължава
21:58 / 09.02.2026
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бой...
21:08 / 09.02.2026
Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от ...
21:09 / 09.02.2026
Бащата на загиналия 15-годишен Александър: Не съм си променил мне...
21:09 / 09.02.2026
Слави Трифонов за случая "Петрохан'': ПП-ДБ носят отговорност за ...
19:15 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.