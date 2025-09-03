ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Николай Димитров: Има нещо много иронично в този подход от гледна точка на социалните взаимоотношения
По думите му пасивно родителство, оправданието и постоянното неглежиране на поведението на децата води в по-късен етап до хулиганските прояви и нарушаването на нормите в обществото. "Когато ти си към собственото си дете с пасивната гледна точка, "е к'во толкова“, то няма как да израсне съзнателен, смислен, добросъвестен индивид и да бъде добронамерено към останалите членове на обществото.“ Според психолога има нещо много иронично в този подход от гледна точка на социалните взаимоотношения, "защото винаги когато някой подхожда с идеята "е, к'во толкова“, винаги става нещо много страшно.“
Хората често си позволяват да подценяват една или друга ситуация, но "когато ти подходиш неангажирано и подходиш пасивно към нещо много важно, след това неизбежно ще търпиш далеч по-силни последици, далеч по-неприятни последици за теб самия,“ посочи доц. Димитров и допълни, че единственото решение е всеки да поеме отговорност за това, което прави. "Институционалният контрол е изключително важен, но и личният контрол, самоконтролът няма как да остане на втори план. Ние трябва да си даваме сметка, че социалните взаимоотношения зависят от всеки един от нас. Те не са някакъв резултат от някаква божа промисъл или сила, която е извън мен и вас. Те зависят от всеки един от нас.“
