Решение на казуса с главния прокурор може да дойде или с произнасянето на Конституционния съд, или с формирането на ново мнозинство в 52-то Народно събрание, което да задвижи процедурата по избор на нов ВСС и за смяна на и.ф. главен прокурор. Това каза конституционалистът доц. Христо Орманджиев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

Според нормативната уредба при предсрочно прекратяване на мандатите на председателите на ВАС, ВКС и на главния прокурор се определя лице, което следва да изпълнява временно функционалните задължения на тези лица, но максималният срок е 6 месеца, обясни експертът. "Само че двете колегии на ВСС имаха различно тълкуване. Съдийската колегия прие, че този 6-месечен срок важи и за и.ф. главен прокурор, но прокурорската колегия счита, че тази норма няма обратно действие и не се касае за заварения случай на Борислав Сарафов. Затова в момента имаме този казус. Това не е нормално правно явление – членове на ВСС да имат две разнопосочни тълкувания на закона“, коментира проф. Орманджиев.

Тълкуването на прокурорската колегия на ВСС е в дисонанс с принципите за мандатност, подчерта той. "Възможно е да се стигне до ситуация, в която и.ф. главен прокурор да не е ограничен с никакъв срок и да продължи да изпълнява тази функция значително време“, поясни доц. Орманджиев.

"Казусът не може да бъде решен в до края на 51-то Народно събрание", смята той. Но публичността, гласността в съдебната власт е нещо много важно за обществото“, добави конституционалистът.