Доц. Петър Чолаков: Не съветвам нито един политически лидер да приватизира гнева на хората
"Тази пустота, която е духовна пустота, която сее в политическия живот, тази пошлост, наистина е непоносима. Така че всякакви опити за приватизация са изключително рисковани и не съветвам нито един политически лидер, дали настоящ, дали някой, който тепърва ще прави проекти, да се опитва да приватизира гнева на хората", допълни той.
Според Чолаков, има риск хората отново да останат излъгани, както често се е случвало през последните 35 години. Въпреки това той смята, че бездействието е по-лош избор – по-добре е гражданите да излязат и да изразят недоволството си, защото по друг начин промяна не се случва. Ключовият въпрос не е дали да се протестира, а кого хората ще подкрепят на следващите избори. Избирателите носят отговорността да мислят, да преценяват и да не дават доверието си на тези, които вече са ги подвели.
Той счита за трудно да се прогнозира какво ще се случи, тъй като протестите бяха спонтанни и изненадващи като мащаб. "Бихме могли да направим ясна прогноза, ако опозицията в 51-вия парламент беше обединена, а тя не е. Дали ще им стигнат гласовете да успеят да съборят това правителство? Ако вътре нещо в управляващите се пропука, тогава да", допълва гостът. Като друг фактор, който пречи на това да се предвиди какво ще се случи, той посочи и евентуалният политически проект на президента Радев.
"При всяко положение управляващите трябва да поемат малко повече отговорност. Ето, виждам, че министърът на вътрешните работи е оневинил самия себе за провокацията на протестите и това, че МВР допусна тези неща да се случват. Така допълнително се нагнетява напрежение с тази, смея да кажа, безотговорност и от това бягство от отговорността на министъра. Хората ще се ядосат още повече", каза още Чолаков и заключи: "Къде всичко това ще ни отведе, не знам. Но очевидно е, че има страшно много хора в страната, които не искат да продължаваме по същия начин политически".
