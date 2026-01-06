Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
Според него увеличението на цените се дължи по-скоро на психологически фактори и причините са изцяло вътрешни. "Експанзивното увеличение на заплатите, които са с двуцифрени ръстове, в същото време производителността на труда нараства само с 1-1,5% нараства. Тегленето на висок таван на годишния дълг увеличава икономическия растеж, но по-скоро имагинерно и това налива допълнителна инфлация", подчерта гостът.
"Удобствата на еврото са големи и българите ще свикнат бързо. Трябва да кажем, че всички международни прогнози в момента сочат стабилизиране на икономиката на еврозоната през 2026 година. Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната", каза още доц. Ножаров.
По думите му в момента задлъжнялостта на еврозоната без България е 88% и съответно е под ключовият рисков процент. Той даде пример с други страни членки на еврозоната и успяват да контролират тази задлъжнялост. "Силният тласък на икономически растеж, модернизация и нови иновационни инструменти и технологии са тези, които ще доведат до безпроблемното и ясно решение на задлъжнялостта", допълни той.
