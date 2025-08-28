ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Щерьо Ножаров: Вдигането на МРЗ ще рефлектира върху данъците на тези, които не са на минимална заплата
Любослав Костов, главен икономист към КНСБ, заяви, че определянето на минималната заплата според законодателството показва, че това увеличение трябва да се случи. Той посочи, че синдикатът ще подкрепи този ръст. И допълни, че въпреки това МРЗ в България остава най-ниска в ЕС.
"Това увеличение е правилното, законово обоснованото, единственото възможно. Всичко останало е спекулация и популизъм. Знам, че бизнесът ще бъде против, но не помня някога работодателска организация да е подкрепяла увеличението на МРЗ", посочи още той.
Костов подчерта, че след като влизаме в "клуба на богатите", това трябва да се случва не само с цените, но и с доходите.
Доц. Щерьо Ножаров, икономически съветник към БСК, изрази несъгласие с думите на Костов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. Той посочи, че ако бъде вдигната минималната работна заплата, това ще рефлектира върху тези, които не са на МРЗ с данъците или по-високия държавен дълг.
"Ефектът от държавния бюджет има три фискални нива – хората, които получават пряко възнаграждение в обществения сектор (83 000 лични асистенти и още 30 000 души); мерки и програми за заетост (професионални приемни семейства и др.); социални плащания, базирани на МРЗ (обезщетения за безработица и др.). Нетният отрицателен ефект ще бъде 614 млн.лв., като тук се взимат и компенсираните – увеличените приходи за държавния бюджет от по-високи осигуровки и прекия данък за доходите. Това липсва в частичната оценка на въздействие на Министерството на социалната политика и Министерството на финансите", обясни Ножаров.
Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова каза, че няма нужда от такава частична оценка, защото това изискване за увеличаване на МРЗ е записано в закона. Но допълни, че "този текст възприе една европейска директива по порочен начин - взе се само една референтна стойност – МРЗ да бъде 50% от средната, като директивата не казва "брутна заплата".
Ножаров заяви, че твърдението, че работещите бедни се увеличават, е манипулация. И допълни, че страната отговаря на стандартите в ЕС.
Христова каза, че европейското законодателство трябва да бъде въведено правилно в България. Тя поясни, че в него пише, че МРЗ се увеличава на основата на колективното трудово договаряне, което у нас липсва.
Тя допълни, че за работещите бедни трябва да има други политики.
"В този дебат основополагаща теза трябва да е следната: работната заплата не е какво да е плащане, а за количество и качество труд, да е равна на приноса на човека към обществения труд", допълни тя.
Ножаров подчерта, че няма кой да работи във високотехнологичните предприятия, а затова е нужна реформа в образованието, за каквато синдикатите не говорят.
