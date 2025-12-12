Доц. Щерьо Ножаров за кабинета в оставка: Ако президентът упражни правото си на вето за трите бюджета, правителството е длъжно да внесе нови проекти
По думите му от икономическа гледна точка, един бюджет трябва да бъде внесен от правителството, което е подкрепено от стабилно парламентарно мнозинство, което ще го контролира в рамките на 4 години чрез бюджетни комисии и в парламентарна зала. Но нормативно нещата стоят по друг начин.
"От икономическа гледна точка бюджетът все пак е еманация на финансовата и икономическата политика на едно правителство. По-редно той да бъде внесен от редовно правителство. Обаче от юридическа гледна точка, Конституцията и във връзка със Закона за публичните финанси, наистина ангажира това правителство до назначаването на служебно такова правителство,“ разясни гостът и добави, че ново решение от 2025 година казва, че служебното правителство има и следва да изпълнява текущите ангажименти, като под текущи се разбира такива, които не са ограничени от Народното събрание.
"Т.е. служебното правителство дори има такъв ангажимент по Конституция.“
Дори мандатоносителят да декларира, че няма да подкрепи приемането на държавния бюджет в пленарна зала, доц. Ножаров напомни, че Народното събрание е органът, който базирайки се върху проекта, внесен от Министерски съвет и преди това подготвен от Министерство на финансите, приема бюджета.
Експертът обясни, че за трите отделни закона, формиращи консолидираната фискална програма на държавния бюджет, независимо, че бюджетите на НЗОК и Държавното обществено осигуряване са минали на второ четене, а републиканският бюджет е приет на първо четене, трябва да бъде издаден президентски указ за обнародване в Държавен вестник, за да се счита самата процедура за завършена.
"Ако проектите бъдат отхвърлени в пленарна зала, т.е. що се отнася от двата малки, ако президента упражни правото си на вето, за тях правителството е длъжно на база на чл. 111, ал. 3 от Конституцията и във връзка с Закона за публични финанси да внесе нов проект. Що се отнася до големия бюджет, ако той не бъде подкрепен на второ четене, и за него е длъжно да внесе нов, трети коригиран проект. В този смисъл, във връзка с всички рискове, аз смятам, че това правителство е длъжно да внесе и трети проект.“
