На 5 и 6 септември Националният военноисторически музей ще покаже част от знамената, под чиито дипли е обявено и защитавано Съединението. Всички посетители ще могат да се насладят и на нашата постоянна експозиция, която наскоро беше обновена, в която има отделено специално място на предисторията и историята на Съединението и блестящата му защита в Сръбско-българската война. Това каза в предаванетонадиректорът на Националния военноисторически музей доц. Соня Пенкова."В нашия показ сме се опитали да претворим по един символичен начин чрез знамена едно от най-големите достижения на националната революция, именно прозрението, че докато сами не си помогнем, нищо не е в състояние да го направи,“ каза тя и добави, че чрез изложените знамена се обединяват дейците на БРЦК в лицето на знамената на Чирпанската и Марашката чета, така и Севернобългарското правителство и княза в лицето на щандарта на княз Александър I Батенберг, и на четири знамена на Севернобългарската княжеска армия. "Знаменателно е участието на едно малко, но събрало много от символиката на онзи ден знаме, и това е знамето, с което майор Даниил Николаев заклева войниците в името на съединението на двете части на България.“ Личният щандарт на княз Александър е едно много различно знаме, добави още тя, като посочи, че то няма типичните черти на княжески щандарт, каквото ще бъде по-късно на цар Фердинанд, "но с това знаме, той наистина влиза в Пловдив и приема съвсем символично акта на Съединението“.По думите на директора на музея тези знамена се показват изключително рядко, "и бидейки отговорни към тяхното съхраняване, сме отговорни и към това да дадем възможност на хората да се докоснат до тези символични наши връзки с онова славно време в тези два празнични дни“. Заедно със знамената ще бъдат представени и анимации и експозиционни материали, които да запознаят посетителите с дипломатическите стъпки и ходът на последвалата Сръбско-българска война. "В нашата постоянна експозиция сме се опитали да наблегнем на някои факти от този период, които често неглижираме, а те са изключително важни. Понякога наблягаме предимно на този героичен патос от самия ден, понякога малко повече на ролята на четите и забравяме ролята на Източноромелийската милиция и ролята на Севернобългарската княжеска войска, без които нямаше да бъде постигнат от този ефект на акта,“ добави още директорът на Националния военноисторически музей.