Влизането на България в еврозоната не е застрашено, въпреки политическите сътресения. Това заяви доц. Красен Станчев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и основател на Института за пазарна икономика, вна"Предполагам, че политическите трусове няма да доведат до нови избори и съответно ще бъде приет бюджет за следващата година, макар и не много добър, по-скоро вреден. Така че влизането в еврозоната не е застрашено от тази гледна точка“, каза доц. Станчев.По думите му, при настоящите политически турбуленции бюджетът ще бъде лош, защото сроковете са изпуснати, а развитието на ситуацията ще отложи допълнително процесите."Очакването на нови избори ще даде по-ирационален бюджет от този, който може да бъде направен при спокойна обстановка“, допълни той.Според доц. Станчев, в подобна среда всички ще се опитват да увеличават държавните разходи и дълговете, защото смисълът на това правителство и на мнозинството в парламента е да взима от парите на данъкоплатците.Доцентът не смята, че коалиционните скандали ще блокират и възможността за рационално поведение при приходите.Той очерта няколко мерки, които според него биха подобрили състоянието на бюджета:"Може да се продадат миноритарни дялове в големите държавни предприятия, включително НЕК, "Булгаргаз“, "Булгартрансгаз“... Трябва да се приватизират или концесионират ВиК дружествата.“Той изреди и три конкретни данъчни стъпки:"Намаляване на срока на амортизациите, нулев данък "Печалба“ при реинвестиране на тази печалба и намаляване на данък "Дивидент“. Това ще даде добри приходи в бюджета.“По думите му, внимание трябва да се обърне и на социалната политика - по-конкретно на ваучерите за храна - да се увеличи квотата и стойността им.За последните пет години държавните заплати са се увеличили два пъти, а за последните 13 години – три пъти. България е единствената страна в Европа, където държавните заплати растат по-бързо от тези в частния сектор. Така доц. Станчев коментира държавните разходи.Той предупреди, че "ако не се оправят тези неща, България ще влезе в дългова криза при всички случаи“.