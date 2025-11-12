Двусмислеността и двоякостта в политиката на Вучич не е нещо ново. Оставянето на вратата отворена за противоположни позиции се дължи на ориентацията му, която той видимо показва към новата американска външнополитическа линия. Това каза преподавателят в Нов български университет доц. Стефан Дечев внаТой отбеляза, че Вучич не прави пряка връзка между въоръжаването на Сърбия и агресията на Русия в Украйна, нарастването на разходите за отбрана на страните членки на Европейския съюз и с новата външнополитическа линия на САЩ. "Остава се с впечатлението, че едва ли не въоръжаването на Европейския съюз е някаква негова собствена инициатива. Това се случва в условията на продължаващи протести и настояване за предсрочни избори. Той цели да създаде атмосфера на страх и да представи опозиционните и протестни действия като дело на някаква политическа безотговорност на опозиционните елементи в Сърбия“, обясни доц. Дечев.По думите му Вучич се стреми да се възползва в максимална степен от разногласията между Европейския съюз и САЩ и в условията на продължаващата война в Украйна. "Той се опитва да засили своите позиции в Югоизточна Европа и на Западните Балкани и да направи всичко възможно да отложи предсрочните избори в Сърбия, поне до провеждането на "Експо 2027“, където са заложени едни 10 милиарда. Както е добре известно, подобни проекти създават добри възможности за разгръщане на грандиозни корупционни схеми, които се очакват с голямо нетърпение от определени фактори“, допълни доц. Дечев.Според него е напълно възможно Европейският съюз да вземе решение да замрази преговорите за присъединяване на Сърбия към Общността заради външнополитическата линия на сръбския президент. "Но не знам доколко и в каква степен и дали изобщо те тревожат Александър Вучич“, добави университетският преподавател.