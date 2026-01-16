Доц. Стефановски: Въведохме система за управление на контролната дейност на НЗОК
©
Системата ще позволи по-бързо, лесно и проследимо осъществяване на дейностите по контрол на договорните партньори на НЗОК - лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, дентална помощ и аптеки. Данните в системата са в унифициран формат и са достъпни за инспекторите, които ги извършват и за техните ръководители. Това улеснява оперативното ръководство на контролната дейност, но и да се извадят обобщени данни за броя, вида, естеството, обхвата и етапа на осъществяване на проверките, конкретните резултати от тях, както и служителите, които ги извършват. Да се оценяват натовареността и качеството на извършените дейности от всеки отделен служител. Това ще даде възможност за оптимизация и подобряване на контрола в реално време.
Системата за управление на контрола беше възложена за изграждане на Информационно обслужване АД от доц. Стефановски през лятото на миналата година. Предстои обучение за работа с нея да преминат и служителите с контролни функции във всички РЗОК.
Още от категорията
/
Засегнат родител след пресконференция на "Възраждане": Лицата от партията са идвали нееднократно в дома ми, видимо търсещи провокации
12:26
Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
10:40
Д-р Ненков: Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат
15.01
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Кроношпан" отговориха на заповедта на министъра на околната сред...
22:39 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.