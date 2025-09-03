Има доста допълнителни инвестиции, които трябва да направи българската страна, най-вече в сферата на сигурността, на физическата и на технологичната сигурност, за да бъде успешен този мащабен проект. Това каза бившият министър на отбраната, доц. Велизар Шаламанов, в предаванетовъв връзка със сделката с "Райнметал".Според доц. Шаламанов, когато става въпрос за такава сделка за съвместно производство между голяма частна компания и българско държавно дружество, трябва да се внимава много, защото "частните компании са много добри в това да постигнат максимална печалба, а държавници дружества не винаги са достатъчно подготвени да отчетат всички аспекти, така че да гарантират държавния и националния интерес", обясни той.Той посочи няколко неща, с които трябва да се внимава:"Първо, как това се вписва в цялостната стратегия за развитие на отбранителната индустрия за превъоръжаване и за цялостно технологично развитие на България като специализация и какви други съвместни начинания могат да бъдат преследвани.Второ, когато България започва активно да произвежда 155 мм боеприпаси, много е важно те да бъдат подходящи за въоръжението в нашата армия и да бъде търсено сътрудничество с "Райнметал“, но и с Германия, и с други страни от НАТО, за ускорено подменяне на нашите 122 мм и 152 мм артилерийски системи с 155 мм, защото това ще позволи да се фокусираме върху новото производство.Това, което също е много важно, когато става въпрос за изграждане на такава голяма производствена мощност, е подготовката на хора. Нашата отбранителна индустрия, каквато в момента все още имаме, в голяма степен разчиташе на подготовка на инженери в бившия Съветски съюз, в Тула, в други центрове. А преминаването към новия тип боеприпаси ще изисква допълнителни инвестиции от наша страна, включително филиал на Техническия университет, насочен в тази област".Той е на мнение, че в дългосрочен план България не трябва да се ограничава само във военното производство на боеприпаси, а да се развива балансирано и в различни оръжейни системи, включително свързани с нови технологии."Райнметал“ е толкова мощно дружество, което със сигурност ще доведе до подмяна на нашите танкове, до развитие на бронирана техника в допълнение на тези "Страйкъри“, които се купуват по същество само за три батальона. Беше споменато съвместно разработване и производство на дронове. Една от основните им задачи е да пренасят боеприпаси. Така че производство на боеприпаси и на барут е свързано с производство на бойни дронове, където има много повече електроника, включително, изкуствен интелект и сателитни услуги".Той каза още, че опита от войната в Украйна е показал, че най-голямото предизвикателство е противовъздушната, противоракетната отбрана, антидрон отбраната, дроновете, включително морски дронове, надводни и подводни. Всяка инвестиция според него трябва да бъде корелирана с постигане на тези стратегически цели.