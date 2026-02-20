Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Като външна граница на Шенген България задължително трябва да разработи системи за възпиране на дронове с военно предназначение и чисто разузнавателни. Страната ни разполага със заглушаващи и възпиращи системи, които се използват и в момента за защита на критичната инфраструктура. Това каза директорът на Съвместния център за обучение, симулация и анализи към БАН и заместник-председател на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“ доц. Златогор Минчев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.

Изграждането на единна европейска антидрон стена изисква сериозни колаборации между европейските страни, защото това изисква обмен на информация, обясни той.

"Не става само чисто технологично, има и организационни моменти“, добави доц. Минчев.

В този смисъл българското Министерство на отбраната трябва да търси колаборация не само с Гърция, но и с други страни от Европейския съюз, заяви експертът.

"И Канада се присъедини към механизма SAFE, което означава, че и отвъд Океана може да се търсят партньорства в тази област. Аз мисля, че България има достатъчно водещи компании в областта, които имат своя опит и бързо ще произведат едно работещо решение. Въпросът е как то да се включи в този механизъм за съфинансиране“, допълни доц. Минчев.

Според него Европа трябва да търси чуждестранни инвестиции за подобряване средата за сигурност.

"Могат да се търсят различни  партньорства, даже публично-частни колаборации. В момента сценарият Европа сама да се защити например от едно ескалиране на войната в Украйна е невъзможен. Без САЩ нямаме възможност да се противопоставим. Интересна е ролята на Турция за нашия регион и за Черно море, която за момента осигурява един нелош комфорт“, отбеляза заместник-председателят на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“.

Европейската комисия отпуска на България нисколихвен и дългосрочен заем по програма SAFE в размер на 3.5 милиарда евро.

"Антидрон стената явно е един от приоритетите, върху който този бюджет може да се разположи. Радарните системи, които ще ни трябват за новите изтребители, които придобиваме, също са приоритет и мисля, че там ще бъде другият фокус. Въпросът е как да се намерят допълнителни пари, при положение че не сме гласували още бюджет“, допълни доц. Минчев.