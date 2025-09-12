ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Златогор Минчев: Разузнавателни дронове в момента летят над България
Големият проблем според него е невъзможността за засичане на дроновете във въздушното пространство на страната и високата цена на радарните системи. "Все още не сме придобили радарите, които вървят с новата модификация на F-16. Със старите радарни системи нищо няма да видим по същество. Ако разчитаме на заглушаване, това е един добър български патент, имаме немалко разработки, но голяма част от разузнавателните дронове летят на голяма височина и не могат да бъдат хванати лесно. БАН прави такива разработки в Института за космически изследвания, но те касаят основно заглушаването. По отношение на боеприпаси и елиминиране на такива системи нямаме ноу-хау“, обясни доц. Минчев.
Разузнавателни дронове и в момента летят на територията на България и не можем да направим много срещу тях, призна той. "Основният проблем на дроновете е, че те са игла в купа сено. Все едно да засечете птица в небето. Ако трябва да направим една система за ПВО, която да засича и да неутрализира дронове от съвременно поколение, ще имаме много трудности, защото тези системи са много интелигентни“, поясни експертът.
Според него решението е използване на системи, базирани на изкуствен интелект, които да бъдат монтирани на скорострелящи оръжейни системи, които да елиминират дроновете след детекция. Това решение не изисква толкова средства, допълни доц. Минчев. Най-добрите системи за отбрана според него са базирани на комплексна многослойна система за противовъздушна отбрана. Те могат да бъдат атакуващи или разузнавателни.
"Можем да придобием мобилни установки, които да гарантират решаване на проблема на определени места по границата, ако имаме притеснения, но по отношение на акваторията на Черно море това е една сериозна инвестиция. Такъв вид системи могат да бъдат инвестирани на малки катери, само че тук говорим за милиардна инвестиция“, допълни експертът.
Публично-частното партньорство би могло да осигури финансиране и по-бързо реализиране на проектите, допълни доц. Гочев.
