Доц. д-р Трифон Вълков: Очаква ни по-тежък грипен сезон
© NOVA NEWS
В ефира на NOVA NEWS доц. Вълков поясни, че не става дума за "летен вирус“, а за класически грип, който традиционно се активира през есенно-зимния период.
"Грипът е вирус с изключително висок мутагенен потенциал. Всяка година се наблюдават изменения, но те най-често са в рамките на т.нар. антигенен дрифт – малки, точкови мутации в неговия геном“, обясни експертът. Той уточни, че тези мутации се натрупват средно на всеки 7–10 години и могат да предизвикат по-тежки епидемии.
Според Вълков засечените във Великобритания варианти могат да причинят по-тежко боледуване – с висока температура, отпадналост и риск от пневмония. "Грипът е инфекция с изключително бързо развитие. Пациентът може да посочи дори часа, в който се е разболял“, каза специалистът. Той подчерта, че грипът не засяга само дихателните пътища, а може да ангажира и други системи – сърдечно-съдова, нервна и дори централна нервна система, водейки в тежки случаи до енцефалити.
Инфекционистът беше категоричен, че превенцията е ключова: "Когато усетим първите симптоми, вече сме болни. Затова най-добрата защита е ваксинацията.“ По думите му противогрипната ваксина е препоръчителна за всички, особено за възрастни хора, малки деца и пациенти с хронични заболявания – сърдечно-съдови, белодробни или автоимунни.
"Противовирусните лекарства имат ефект само срещу доказан грипен вирус, затова тестът е задължителен преди започване на лечение“, напомни доц. Вълков.
По негови данни първите случаи у нас вероятно вече са налице, макар и единични. "Не очаквам нещо извън обичайното за последните години. Както винаги, пикът на грипните случаи ще бъде в края на януари и началото на февруари“, уточни доц. Вълков.
Още по темата
/
Лекар посочи, че COVID е в разгара си в България, разкри симптомите, по които да го различим от грипа
07.10
Още от категорията
/
Д-р Иван Маджаров: Ако има пари те трябва да отидат в остойностяване и повишаване на цените на клиничните пътеки
09:31
Започна втора част на акция "Зима": Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи мобилен телефон при пресичане
09:30
"Ние, потребителите": Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари 2026 г.
08:23
Красен Станчев: След 1998 година до сега имаме най-дългият период на икономическо развитие и просперитет в цялата история
10.11
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
Проф. Кирил Топалов: Българското общество днес все още наваксва вакуумът от 45 години в политическата демокрация и в духовността
10.11
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в България ежегодно, е около 40 000
10.11
Историк: Имало е сериозна връзка и време на сътрудничество между Второ българско царство и Ордена на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.