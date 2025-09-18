ЗАРЕЖДАНЕ...
Доцент от БАН обясни на какво се дължи огромната разлика между цените на борсата и в магазина
Разликата на едро и стойността в магазините при някои продуктите възлиза на 20, 50 и дори 100%.
Разликата при киселото мляко е 30%, а при видовете сирене - от порядъка на 70%.
Доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания към БАН коментира , че борсите и тържищата са места, където не са само търговците, там и преработвателите купуват продукция.
"Мога да отида на борсата и да купя храна, която после да изнеса", даде пример той пред Bulgaria ON AIR.
Според доц. Боюклиев нашето законодателство е много сбъркано, а също и статистиките на КСНБ и НСИ.
Грешна статистика при млечните продукти и доматите
"Опаковането на маслото е в България, но иначе е вносен продукт - като го опаковаш на дребно и цената се променя. Същото се отнася за сиренето. Ние казваме сирене, кашкавал... В статистиката на Евростат е фета. Ама фета е съвсем друг тип сирене. Решението е да се отчита качеството, това е въпрос на статистика", обясни експертът.
Гостът добави, че статистиката разграничава домати от полето и от парниците. Има и трети вид - отгледан без почва.
Освен това има над 200 сорта домати, най-популярните са 21-21 вида. Обаче това статистиката не го отчита, подчерта доц. Боюклиев.
Кой следи цените на храните и наличието на спекулата
"Не може структурите да покрият всяко магазинче, нямат кадри. Всяка храна има технологична карта, това трябва да е достъпно за потребителя и да се следи. Най-добрият начин е повече електронна информация, в системи да се заявява и следи", предложи експертът.
Каква по-голяма икономическа обосновка за повишаване на цената от голямо търсене и малко количество, попита риторично доц. Боюклиев.
Той е на мнение, че трябва да има активна социална политика: Не хлябът да е евтин и за бедния, и за богатия, а да е качествен и българско производство.
"Едно време сме хранили огромната османска армия. Произвеждали сме жито да храним животните - да има българско месо, мляко, колбаси", каза още доц. Огнян Боюклиев.
