Росен Желязков се проведе заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет, на което беше приет Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2024 г., съобщиха от правителствената пресслужба.
В рамките на заседанието членовете на Съвета разгледаха подробно актуалната ситуация във Венецуела и потенциалните рискове за регионалната и глобалната сигурност, както и очакваните геополитически развития, свързани с Гренландия.
Специално внимание беше отделено на обстановката в Иран, вътрешнополитическите процеси в страната и тяхното отражение върху стабилността в Близкия изток.
Обсъдени бяха също възможните сценарии за развитие на конфликта в Украйна, дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и влиянието им върху европейската и международната сигурност, като беше подчертано значението на координирания и последователен подход на България в рамките на съюзническите формати.
Премиерът Желязков благодари на всички за активната работа и увери участниците, че правителството ще продължи да следи внимателно всички процеси, свързани със сигурността на нашата страна.
Докладът за състоянието на националната сигурност бе приет на заседание на Съвета по сигурност към МС
