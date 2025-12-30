За разлика от неограничената във времето обмяна на левове в евро плащането в двете валути, известно като период на двойното обращение, е ограничено отПрез този едномесечен период левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. Това съобщават от БНБ.След това,, еврото ще остане единствената валута на страната ни.Хората ще могат да продължат да обменят левове, ако все още разполагат с такива, в БНБ, в търговските банки или в пощенски клонове (в населени места, където няма офиси на търговски банки).