Домашен арест за младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"
Петима души от Пловдив, от които три деца са в болница.
Според роднина на пострадалите няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.
