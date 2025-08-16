Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг", научи. Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа беше наложена и мярка за неотклонение "задържане под стража" за 72 часа.Петима души от Пловдив, от които три деца са в болница.Според роднина на пострадалите няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.