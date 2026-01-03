Домашен музей на българския лев: Българи капсулират левове за вечни времена, търговци продават и ключодържатели
Всеки има поне един познат, който вече е споделил, че ще си запази цял наръч от български левове – от една стотинка до 100 лева.
Социалните мрежи също се напълниха с кадри на хора, създали свои собствени "музеи на лева“ в домовете си. Някои са поставили българските пари в портмоне, което ще пазят като исторически спомен за децата и внуците си.
Други пък решават да капсулират българските левове в рамка. Сред тях е и популярният влогър Слави The Clashers, който показа в социалните мрежи, че е събрал два наръча от български левове, за да може в рамката да постави както лицето, така и гърба на банкнотите и монетите.
"Цяла година събирам по две чисто нови банкноти за лице и гръб, както и стотинки и най-накрая съм готов. С банкнотата от 1 лев съм си купувал баничка пред училище, с двулевката съм ходил на кино", разказва той.
Носталгията на българина по вече изчезващия от ежедневието ни лев мотивира мнозина да се превърнат в предприемчиви търговци. Социалните мрежи се напълниха с интересни предложения за продажба на вече събрани комплекти от български пари, а някои дори започнаха да изработват ключодържатели с българския лев.
