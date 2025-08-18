ЗАРЕЖДАНЕ...
Доматите и картофите поевтиняват, а свинското, сиренето и олиото поскъпват
© Фокус
Стойнотта на потребителската кошница, която включва 27 основни хранителни продукта, е намаляла с един лев - от 98 на 97 лева. Според комисията динамиката се дължи основно на вариации в цените на плодовете и зеленчуците.
Надолу вървят цените на домати, праскови, зеле, пипер, лук, картофи, кайсии и ябълки. Цената на дините остава без промяна. Увеличение обаче се наблюдава при краставиците, лимоните и тиквичките.
При останалите основни храни също се отчита смесена тенденция. Свинското месо поскъпва със 7 стотинки, а брашното, сиренето, маслото и олиото - с около 9 стотинки, пише NOVA. За сметка на това поевтиняват кашкавалът, прясното и киселото мляко. Цените на захарта, фасула, яйцата и пилешкото месо остават без промяна.
От Комисията подчертават, че пазарът е спокоен, а вариациите в цените са сезонни и несъществени. Данните се публикуват ежеседмично с цел превенция на спекулативни практики и изкуствено завишаване на цените, особено в контекста на подготовката за въвеждането на еврото.
