Рязкото застудяване от последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения и постави под риск част от българската продукция тази година.

"За първи път имаме такъв прецедент - през май месец да имаме такива измръзвания. За щастие, не е в цяла България, а само в отдели райони.

Кюстендил е най-измръзнал.

Ставаме свидетели на по-активно изменяне на климата. Бързо трябва да се ориентираме към политика или законодателна промяна, за да не останат хората без отрасъл", заяви главният секретар на Национална браншова камара "Плодове и зеленчуци" Марк Цеков в "България сутрин".

По думите на бившия заместник-министър на земеделието Светлана Орманова земеделецът иска да се изхранва от това, което гледа в градината си, а не от помощи.

"Не че не са подготвени земеделските производители. Можеше да получат подкрепа, която можеше да започне доста бързо. За съжаление, нямаме достатъчно активност и практика малко по-бързо да правим мерките. Това показва липсата на устойчивост и предвидимост. Не трябва да мислим само когато събитието вече е факт. Трябва да се гледа комплексно на всяко нещо", допълни тя за Bulgaria ON AIR.

Земеделският производител не се допуска до собствения си пазар, алармира Цеков.

"Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" предложи решение на този проблем - взаимоспомагателен фонд. Той имаше за цел да издържа процент от субсидиите и при катастрофични събития хората да не чакат година за плащане. Във визията, която сме създали, имаме няколко пера, с които мислим, че може да се направи пробив. Осигуряване на вода, субсидирана заетост, изсветляване на веригата на доставка. Не може да има домати, които влизат на 0,95 цента до 1,20 евро, после в магазина да ги виждаме в търговската верига на 4,50 евро. И тези домати са с 3 пъти завишени норми на пестициди", посочи гостът.

Трябва да имаме контрол върху това, което влиза у нас и да сме сигурни, че не се предлага като българско, категорична е Орманова.

"Важно е да имаме политическа стабилност. Предизборно винаги всичко звучи както се иска от сектора, въпросът е на практика какво се случва. Очакваме от политиците, когато са казали нещо, да го изпълнят. Ако нямаме напояване, работна ръка и правила по веригата за доставки, няма как да очакваме нашите продукти да са конкурентни на пазара", изтъкна тя.