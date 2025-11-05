Домусчиев: Повишаването на данък дивидент в България ще има доказано вредни последици
Депутатът от БСП Драгомир Стойнев оправда удвояването на данъка върху дивидентите с борба срещу сивата икономика. Като човек от реалния бизнес и дългогодишен предприемач, искам да кажа три неща по този въпрос.
"Твърдението е статистически и логически невярно", пише Домусчиев и продължава:
"Няма никаква статистически значима корелация между размера на данъка върху дивидентите и нивото на сивата икономика в държавите от Източна Европа. Тези страни споделят сходни икономически проблеми и институционални дефицити, а данните показват, че промените в данъка дивидент не оказват съществено влияние върху сивия сектор.
Сравненията с Франция или Германия са напълно неуместни – когато БСП изградят институции, подобни на френските или немските, тогава могат да правят подобни аналогии.
"Казано накратко – твърдението на депутата Стойнев е просто невярно като данни.
В реалния живот "сивите“ пари или изобщо не минават през официална фактура, или се изтеглят под формата на възнаграждения на управителите и директорите, при което се плащат общо между 10% и 11% данъци и осигуровки.
Това е публично известно и видно от данните на НАП – просто трябва политическа воля за контрол, а не нови данъци. Повишаването на данъка върху дивидентите няма да изсветли икономиката – напротив, ще я вкара още по-дълбоко в сянка.
"Прогнозните приходи от данъка дивидент за 2025 година са 174 милиона лева – сума, която ясно показва колко млад е българският капитализъм и колко ограничени са все още възможностите на родните компании.
Дори при фантастичните прогнози на БСП за 340 милиона лева през 2026 г. (които едва ли ще се случат – по-вероятно е приходите да намалеят), ефектът върху бюджета ще е минимален. На фона на очакван дефицит над 8 милиарда лева – това е капка в морето.
Самият Румен Овчаров – дългогодишен член на БСП – каза ясно: именно понижаването на данъците доведе до изсветляване на икономиката в миналото. Днес БСП използва същия аргумент, за да ги повиши. Това е откровен парадокс.
"Когато предприемачите не могат свободно да изтеглят печалбите си и да ги инвестират в нови начинания, те просто ще спрат да рискуват. Компании като EnduroSat вероятно нямаше да съществуват, ако инвеститорите "ангели“ трябваше да плащат двойно по-висок данък дивидент.
За младите хора това е трагично – без рисков капитал няма иновации, а без иновации няма бъдеще.
Ще блокира капиталите в стари бизнеси и ще убие иновациите. Това е една от основните причини Европа да изостава от САЩ и Китай. Вместо да се създават нови компании, капиталите се трупат в старите.
Само един пример: създадената преди 22 години Tesla днес има три пъти по-висока пазарна капитализация от целия европейски автомобилен сектор – и повече от целия световен аутомотив сектор.
През 2009 г. средният американец е произвеждал 1.4 пъти повече от средния германец – през 2025 г. съотношението вече ще е 1.6 пъти. Ние трябва да се учим от грешките на големите, а не да ги повтаряме.
Западна Европа има капитал, натрупан за 200–300 години. България няма и 70 години истински капитализъм – нямаме право на грешки.
Големите компании ще предпочетат да задържат печалбите си и да ги реинвестират, а нови инвестиции просто няма да се случат. Така събраните приходи от данъка дивидент може дори да се свият – а натискът за нови данъчни увеличения ще нарасне.
България все още изгражда своя капиталов и предприемачески потенциал. Радикално левите политики не просто спират този процес – те унищожават благосъстояние, блокират инвестициите и тласкат страната към инфлация и дългове.
Повишаването на данъка върху дивидентите е грешна стъпка, която ще удари най-силно именно онези, които създават работни места, технологии и растеж."
