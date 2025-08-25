ЗАРЕЖДАНЕ...
Допълнителен прием за специалността "Медицинска сестра" в НСА
Документите за кандидатстване се подават от 25 до 28 август 2025 г. в Ректората на НСА, етаж 1, стая 108 или на uchebenotdel@nsa.bg. Резултатите ще бъдат обявени на 29 август, а записването на приетите студенти ще е от 1 до 4 септември 2025 г.
Национална спортна академия, която има успешен опит в обучението на здравни специалисти по кинезитерапия/физиотерапия, разкри специалността "Медицинска сестра“ през учебната 2023-2024 г. Студентите на НСА имат възможност да практикуват във водещи лечебни заведения - УМБАЛ "Токуда“, УМБАЛ "Лозенец“, Медицински институт на МВР, МБАЛ "Вита“ и др, което им дава шанс да натрупат опит и да изградят контакти за успешна професионална кариера.
Подробна информация е публикувана в сайта на висшето училище.
