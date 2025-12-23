Досегашният председател на Агенцията за ядрено регулиране остава на поста
Правителството прие решение за определяне на председател на Агенцията за ядрено регулиране. Кабинетът определи Цанко Бачийски за председател на Агенцията за втори мандат, считано от 23.12. 2025 година.
Припомяме, че Бачийски беше назначен за председател на АЯР през декемри 2020 г.
