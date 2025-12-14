Един от най-големите риболовни траулери у нас – РК 37, 25,4-метров кораб от състава на "Черноморски риболов Бургас“, транспортира до танкера "Кайрос" край Ахтопол авариен морски генератор с мощност 150 kW.Екипите вече са на борда на танкера, съобщава Maritime.bgИзвършва се опит за възстановяване работата на котвеното устройство на танкера, за да бъде вдигната дясната котва на кораба.За изтеглянето на танкера държавата е осигурила до 1,2 млн. лева.