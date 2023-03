Достойни за пример! Хора с големи сърца помагат на нуждаещи се във Варна

© Хора с големи сърца помагат всеки месец на крайнонуждаещи се семейства във Варна. Това са членовете на неформалната група JD1 - Just Do One - Варна, която е с ядро от 15 души, но често в техните акции се включват много други лица. От 2 години подпомагат живота на хора в нужда. Тази събота - 11 март, ще проведат поредната си акция, под надслов "Хора помагат на хора". Ще занесат хранителни продукти на семейства в затруднено положение, част от тях многодетни или с деца с увреждания. Организират своите акции всяка втора събота от месеца, научи репортер на Varna24.bg.



Освен с хранителни продукти, те подпомагат нуждаещите се семейства и с плащане на битови сметки, организират рождени дни на децата. Имахме един случай през ноември миналата година, когато разбрахме, че едно от семействата, които посещаваме, е с дете, което никога до сега не е празнувало своя рожден ден. Беше невероятно весело и едновременно трогателно, че можахме да направим нещо за него. Бе невероятно да видим щастието в очите му, разказаха членовете на неформалната група, която се занимава с благотворителност. Миналата събота организирали общ рожден ден на всички деца, които този месец закръглят още една годинка.



От известно време тяхната дейност е подпомагана и от други хора с добри сърца - членове на Клуб за народни танци "Българин".



Всичко, което правим, е да призоваваме добри хора, с които да превърнем нашия град едно по-добро място за живеене. Движени сме от желанието да заразим Варна с добрини и да изместим лошите новини, споделят инициаторите на благотворителните акции.



Инициативата е отворена за всеки, които иска да я подпомогне. Всеки може да насочи групата към хора в нужда, за да бъдат подпомогнати с хранителни продукти, като дари пакетирани хранителни продукти, като помогне финансово нуждаещите се семейства. Гарантираме пълна прозрачност по отношение на всички разходвани средства. Всеки, който желае да участва, може да се свърже с координатора на акцията - Борислава Христова, тел.: 0899 927 920, Фейсбук - Борислава Христова. Нека да заразим града ни с добро, заявяват членовете на неформалната група JD1 - Just Do One - Варна.