Довечера наблюдаваме пълното лунно затъмнение
Как изглежда пълното лунно затъмнение, ако бяхме в Космоса?
Слънцето, Земята и Луната се подреждат в почти права линия. Естественият ни спътник постепенно навлиза в сянката на нашата планета, разказва бТВ. Яркостта му значително намалява, а цветът се променя към тъмно жълт и червеникав.
Причината за това са слънчевите лъчи, които преминават през атмосферата на Земята.
Ако успеете да снимате интересното явление, изпратете ни кадрите, за да ги покажем на всички!
В столицата - членовете на Астрономическата асоциация "София" традиционно организират наблюдения с телескопи до пилоните на НДК.
В центъра на Смолян, местния планетариум също организира наблюдения на явлението. Поводът е и 50-годишнината от основаването му!
