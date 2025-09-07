Тази вечер наблюдаваме пълното лунно затъмнение. От нашата страна то ще може да се наблюдава след изгрева на Луната, в 19:47 ч. за София. Максималната фаза се очаква около 21:12 ч. Данните са от Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН.Слънцето, Земята и Луната се подреждат в почти права линия. Естественият ни спътник постепенно навлиза в сянката на нашата планета, разказва бТВ. Яркостта му значително намалява, а цветът се променя към тъмно жълт и червеникав.Причината за това са слънчевите лъчи, които преминават през атмосферата на Земята.Ако успеете да снимате интересното явление, изпратете ни кадрите, за да ги покажем на всички!В столицата - членовете на Астрономическата асоциация "София" традиционно организират наблюдения с телескопи до пилоните на НДК.В центъра на Смолян, местния планетариум също организира наблюдения на явлението. Поводът е и 50-годишнината от основаването му!