Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия, предаде БНТ.Той е задържан до 72 часа. Засега информация от Софийската градска прокуратура по случая няма.Не е ясно дали и от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда.Очаквайте подробности.